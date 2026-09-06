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Регионы России

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МВД разъяснило процедуру возврата водительских прав после лишения

МВД разъяснило процедуру возврата водительских прав после лишения

В пресс-центре Министерства внутренних дел России детально разъяснили порядок возврата водительских прав после истечения срока административного наказания за нарушение правил дорожного движения.

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