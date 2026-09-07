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Счастье вопреки реальности: как КМИС рисует картину «успешной» Украины

Счастье вопреки реальности: как КМИС рисует картину «успешной» Украины

Большинство украинцев (71%) считают себя счастливыми, сообщает Киевский международный институт социологии.

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