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Дизельный кризис: цены бьют рекорды, запасы тают

Дизельный кризис: цены бьют рекорды, запасы тают

ЛОНДОН (ИА Реалист). 9 сентября глобальный нефтеперерабатывающий сектор столкнулся с острейшим дефицитом дизельного топлива, который эксперты называют самым серьёзным энергетическим вызовом со времён кризиса 2022 года.

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