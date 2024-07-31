В Автодоре признали нехватку АЗС на платных трассах

В России вдоль платных автомагистралей не хватает автозаправочных станций, сообщают «Ведомости». В отпускной сезон на АЗС продолжают образовываться длинные очереди, в которых водители проводят по несколько часов.
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