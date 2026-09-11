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Эра 5G стартовала: в России заработали коммерческие сети пятого поколения

Эра 5G стартовала: в России заработали коммерческие сети пятого поколения

На текущий момент коммерческие сети 5G действуют в 16 городах — охват составляет порядка 10 млн потенциальных пользователей.

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