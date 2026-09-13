Литва подняла истребитель НАТО из-за стаи птиц, принятой за дроны

Литва подняла в воздух истребитель НАТО и закрыла аэропорт Вильнюса, приняв стаю птиц за беспилотники, сообщает Reuters со ссылкой на Национальный центр по управлению кризисами.
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