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Татар-информ

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Литва подняла истребитель НАТО из-за стаи птиц, принятой за дроны

Литва подняла истребитель НАТО из-за стаи птиц, принятой за дроны

Литва подняла в воздух истребитель НАТО и закрыла аэропорт Вильнюса, приняв стаю птиц за беспилотники, сообщает Reuters со ссылкой на Национальный центр по управлению кризисами.

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