Израиль опубликовал список палестинских заключённых для обмена

Израильтяне смогут обжаловать освобождение заключённых.фото: unsplash.com/@house_42--> Минюст Израиля опубликовал список, в который вошли фамилии 300 палестинских заключённых, которых планируют освободить в рамках договоренностей с ХАМАС.
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