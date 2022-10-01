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В Краснодаре 5 октября завоют сирены

В Краснодаре 5 октября завоют сирены

Их запустят не только в столице Кубани, но и в таких городах, как Новороссийск, Армавир и Апшеронск. Напоминаем, что услышав сигнал «Внимание всем!», который начнет звучать с 10:40, необходимо включить любой федеральный канал или «Радио России».

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