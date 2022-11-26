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Лавров заявил, что курс Зеленского на победу и «возврат» земель потерпит неудачу

Лавров заявил, что курс Зеленского на победу и «возврат» земель потерпит неудачу

Глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках документального фильма, показанного в эфире телеканала «Россия-24», заявил, что курс президента Украины Владимира Зеленского на якобы победу в войне и «возврат» всех земель, включая Крым, постигнет неудача.

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