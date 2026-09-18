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FiNE NEWS

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Мурманск готов рвануть: как северный порт становится ключом к российскому экспорту

Мурманск готов рвануть: как северный порт становится ключом к российскому экспорту

Когда говорят об арктическом прорыве, глаза загораются по-настоящему. Представьте: глубоководный порт, который не замерзает круглый год, прямой выход в Мировой океан и куча свободных мощностей, которые только и ждут, чтобы их загрузили по полной.

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