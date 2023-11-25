EMBO Molecular Medicine: учёные обнаружили инновационный метод здорового старения

Открытие интернациональной группы учёных представляет метод, направленный на улучшение здоровья путем управления иммунной системой для очистки тканей от накопленных поврежденных белков, вызванных различными стрессами, генетическими факторами и неправильным образом жизни.
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