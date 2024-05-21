В отеле в центре Петербурга появится современный спорткомплекс

Речь про объект на Малой Морской улице На рабочем совещании губернатора Северной столицы Александра Беглова с членами правительства города было одобрено заключение с инвестором о реконструкции здания на Малой Морской улице.
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