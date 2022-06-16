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Юрист рассказал об ужесточении в РФ требований к выдаче водительских прав

Юрист рассказал об ужесточении в РФ требований к выдаче водительских прав

Оргигинал публикации — Юрист рассказал об ужесточении в РФ требований к выдаче водительских правВ подготовленном МВД законопроекте предлагается ряд поправок в законодательство, которые намерена ужесточить требования к получению водительских прав.

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