Юрист рассказал об ужесточении в РФ требований к выдаче водительских прав

Оргигинал публикации — Юрист рассказал об ужесточении в РФ требований к выдаче водительских правВ подготовленном МВД законопроекте предлагается ряд поправок в законодательство, которые намерена ужесточить требования к получению водительских прав.
Оргигинал публикации — Юрист рассказал об ужесточении в РФ требований к выдаче водительских правВ подготовленном МВД законопроекте предлагается ряд поправок в законодательство, которые намерена ужесточить требования к получению водительских прав.
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