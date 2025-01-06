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Мода и Шоу-бизнес

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Стало известно о готовности Стивена Сигала выступить в Москве за 200 тысяч евро

Американский актер и продюсер, спецпредставитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал заявил, что готов выступить на корпоративе в Москве за 200 тысяч евро, сообщает Telegram-канал Baza.

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