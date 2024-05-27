«Я хотел умереть»: RM из BTS рассказал о трудностях, с которыми столкнулся во время работы с участниками группы

Последнее время обстановка вокруг группы накаляется до невыносимых пределов. АРМИ то и дело узнают новости, которые не только приводят их в шок, но и в серьез заставляют беспокоиться о дальнейшей судьбе группы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии