smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 604 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Надо монетки... маааахонькие, но из золота - баксу сразу кирдык!))Песков пояснил, п...
  • Sergiy Che
    А они уверены, что что то там смогут "сдержать" - они ж даже не ООН, хотя еврейские войска, как видим, пиздят и мирот...Париж призвал обс...
  • лина любимцева
    Да никакой "дополнительной" пенсии НЕ БУДЕТ.  Удавятся.В Госдуме предлож...

Президент Киргизии встретился с имамом мечети пророка в Медине

Президент Киргизии встретился с имамом мечети пророка в Медине

Встречу с имамом второй по значимости мусульманской святыни Мечети пророка в Медине Саудовской Аравии шейхом Салахом бин Мухаммадом Аль-Будейром провел президент Киргизии Садыр Жапаров, 25 октября сообщает пресс-служба главы государства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх