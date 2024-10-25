Президент Киргизии встретился с имамом мечети пророка в Медине

Встречу с имамом второй по значимости мусульманской святыни Мечети пророка в Медине Саудовской Аравии шейхом Салахом бин Мухаммадом Аль-Будейром провел президент Киргизии Садыр Жапаров, 25 октября сообщает пресс-служба главы государства.
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