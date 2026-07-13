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Русская весна

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Стало известно о попытке Израиля привести к власти в Иране сторонника Украины

Стало известно о попытке Израиля привести к власти в Иране сторонника Украины

Израиль ещё до начала войны завербовал бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, чтобы он возглавил страну в случае свержения режима аятолл, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

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