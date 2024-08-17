МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 356 подписчиков

Курская операция только начинается: Русские наносят удары "Искандерами". ВСУ терпят поражение в Донбассе. Атаки на АЭС – Горячая сводка СВО

Курская операция только начинается: Русские наносят удары "Искандерами". ВСУ терпят поражение в Донбассе. Атаки на АЭС – Горячая сводка СВО

Фото: mil.ru Сегодня 12K прочитали Украинские войска прекратили активное продвижение в Курской области, и теперь ситуация там в большей степени носит характер локальных операций.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх