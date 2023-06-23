Sky News: Экс-капитан подлодки Рэнси заявил, из-за чего взорвался батискаф «Титан» на дне океана

Бывший капитан военно-морского флота Великобритании Райан Рэмси, который ходил на атомной подводной лодке сообщил журналистам Sky News о том, что, по его мнению, могло привести схлопыванию глубоководного аппарата «Титан» и гибели пяти человек.
Бывший капитан военно-морского флота Великобритании Райан Рэмси, который ходил на атомной подводной лодке сообщил журналистам Sky News о том, что, по его мнению, могло привести схлопыванию глубоководного аппарата «Титан» и гибели пяти человек.
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