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Sky News: Экс-капитан подлодки Рэнси заявил, из-за чего взорвался батискаф «Титан» на дне океана

Sky News: Экс-капитан подлодки Рэнси заявил, из-за чего взорвался батискаф «Титан» на дне океана

Бывший капитан военно-морского флота Великобритании Райан Рэмси, который ходил на атомной подводной лодке сообщил журналистам Sky News о том, что, по его мнению, могло привести схлопыванию глубоководного аппарата «Титан» и гибели пяти человек.

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