Оппозиция Канады начала переговоры по отстранению от власти команды Трюдо

Переговоры с другими оппозиционными политическими силами Канады начинает партия «Квебекский блок» с целью отставки правительства Джастина Трюдо, заявил лидер партии Ив-Франсуа Бланше журналистам, 29 октября передал телеканал CBC.
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