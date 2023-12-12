Мощное новолуние 13 декабря: строгие запреты и возможности для разных знаков зодиака Юлия ПономареваСогласно астрологическим прогнозам, в середине декабря 2023 года наступит последнее в этом году новолуние, обещающее значительные перемены в различных сферах жизни.
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