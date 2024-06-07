В России хотят изымать автомобили у водителей-иностранцев без ОСАГО

МОСКВА, 7 июня, ФедералПресс. Представители Национального автомобильного союза (НАС) обратились к председателю правительства России Михаилу Мишустину с предложением ужесточить наказание за отсутствие полиса ОСАГО у водителей-иностранцев.
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