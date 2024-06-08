Сотни свердловчан приехали посмотреть на трофейное оружие НАТО. Фото

В Верхней Пышме открылась выставка трофейной техники НАТО, ранее вызвавшая ажиотаж в Москве. Посмотреть на подбитые боевые машины приехали сотни людей из разных городов Свердловской области, передает корреспондент URA.
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