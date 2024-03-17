Путин встретился с сопредседателями своего штаба

Действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин в понедельник, 18 марта, встретился с сопредседателями своего штаба — актером и режиссером театра и кино Владимиром Машковым, спикером парламента Донецкой Народной Республики (ДНР), полковником Артемом Жогой и главврачом Московской городской больницы № 52 Марьяной Лысенко.