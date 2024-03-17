ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 846 подписчиков

Путин встретился с сопредседателями своего штаба

Путин встретился с сопредседателями своего штаба

Действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин в понедельник, 18 марта, встретился с сопредседателями своего штаба — актером и режиссером театра и кино Владимиром Машковым, спикером парламента Донецкой Народной Республики (ДНР), полковником Артемом Жогой и главврачом Московской городской больницы № 52 Марьяной Лысенко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх