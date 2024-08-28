#народныеприметы Почти все сегодняшние приметы — про бабье лето. Оно и правда уже на пороге. Попробуем узнать, каким оно будет? ▫️Если сегодня погода хорошая, то старое бабье лето с 14–21 сентября ждите ненастным ▫️Много паутины в молодое бабье лето – к ясной и холодной зиме ▫️Если с 28 августа до 11 сентября продержится сухая погода, то осень будет долгой ▫️У земли туман появляется после захода солнца, а к восходу рассеивается – к дождю ▫️Цветки душистого табака пахнут сильнее обычного – к ненастью ▫️Ветер меняет направление по часовой стрелке – утреннего заморозка не будет ▫️Если молодое бабье лето солнечное – жди ненастья на старое ▫️Теплая погода 28 августа – к ненастному бабьему лету и теплой осени ▫️Увидеть радугу на Успение – к мягкой, благодатной осени А что, уже молодое бабье лето началось? 🤔.