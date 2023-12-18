Ограничение на перевод денег без открытия счет одобрено правкомиссей

В России законопроект, согласно которому россияне не смогут отправить перевод в сумме свыше 100 тысяч рублей без открытия банковского счета одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности 11 декабря.
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