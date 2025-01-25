Нагорный Карабах: без армян, но с инвестициями

Уйти, чтобы не возвращаться После ухода Нагорного Карабаха в Азербайджан, на данный момент, похоже, окончательного, самый сложный вопрос состоит в том, что произошло в регионе в целом с армянами, которым Ильхам Алиев гарантировал неприкосновенность.