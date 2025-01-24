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  • Н З
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  • Людмила Абрамова
    всю жизнь копила видимоХорошие пенсии у ...

"Газпром" предложил значительно увеличить цены на газ для россиян, чтобы компенсировать убытки.

"Газпром" предложил значительно увеличить цены на газ для россиян, чтобы компенсировать убытки.

"Газпром" предложил значительно увеличить цены на газ для россиян, чтобы компенсировать убытки. Компания настаивает на повышении стоимости транспортировки газа с 65 до 170 рублей за кубометр на 100 км.

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