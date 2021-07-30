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Лето в солнечном городе: Как уберечь от жары себя и свой гаджет

Лето в солнечном городе: Как уберечь от жары себя и свой гаджет

Аномальная жара не собирается сдавать своих позиций. И каждому необходимо помнить о том, что высокие температуры могут быть опасными для здоровья.

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