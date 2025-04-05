«Ротация привязана к линии фронта»: Путин озвучил ключевое условие демобилизации мобилизованных

«Солдаты стали профессионалами»: как изменится подход к призыву после заявлений Кремля Вопрос замены мобилизованных военнослужащих в зоне спецоперации остаётся в прямой зависимости от оперативной обстановки.
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