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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Георгий Жбанов о работе под руководством Душко Ивановича: «Танки грязи не боятся! Будем пахать»

Санкт-петербургский « Зенит » сильно изменился за лето. Клуб взял именитого Душко Ивановича главным тренером, сменил руководство офиса и расстался с большинством легионеров ( Трентом Фрэйзером , Ксавьером Муном, Джонни Джузэнгом, Лукой Шаманичем и Исмаэлем Бако), зато заполучил Дмитрия Кулагина из УНИКСа.

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