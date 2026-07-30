Георгий Жбанов о работе под руководством Душко Ивановича: «Танки грязи не боятся! Будем пахать»

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Санкт-петербургский « Зенит » сильно изменился за лето. Клуб взял именитого Душко Ивановича главным тренером, сменил руководство офиса и расстался с большинством легионеров ( Трентом Фрэйзером , Ксавьером Муном, Джонни Джузэнгом, Лукой Шаманичем и Исмаэлем Бако), зато заполучил Дмитрия Кулагина из УНИКСа.