Я просто защищала свое имущество, но вместо этого потеряла друзей

Никак не могу понять. Разве это ненормально – не молчать, а указывать на неправильное поведение или даже требовать возмещения ущерба? Если я считаю себя пострадавшей, мне что – надо сделать вид, что ничего не произошло? Совсем недавно со мной случилась достаточно неприятная ситуация.