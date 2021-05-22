Охранник больницы под видом врача прооперировал пациентку

Шокирующий инцидент произошел в больнице одного из крупнейших городов Пакистана Лахор. Бывший охранник больницы Майо, уволенный два года назад, переоделся врачом и прооперировал пациенту этого лечебного заведения, сообщает в субботу ARY News.
Шокирующий инцидент произошел в больнице одного из крупнейших городов Пакистана Лахор. Бывший охранник больницы Майо, уволенный два года назад, переоделся врачом и прооперировал пациенту этого лечебного заведения, сообщает в субботу ARY News.
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