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Охранник больницы под видом врача прооперировал пациентку

Охранник больницы под видом врача прооперировал пациентку

Шокирующий инцидент произошел в больнице одного из крупнейших городов Пакистана Лахор. Бывший охранник больницы Майо, уволенный два года назад, переоделся врачом и прооперировал пациенту этого лечебного заведения, сообщает в субботу ARY News.

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