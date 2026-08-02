В Рязани водитель автобуса похитил банковскую карту пассажирки

Правоохранители установили, что карта оказалась в руках 46-летнего водителя автобуса. Оказалось, что мужчина во время осмотра салона поднял чужую карту, но вместо попытки вернуть ее владелице или звонка в банк решил оставить находку себе.
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