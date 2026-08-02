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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани водитель автобуса похитил банковскую карту пассажирки

В Рязани водитель автобуса похитил банковскую карту пассажирки

Правоохранители установили, что карта оказалась в руках 46-летнего водителя автобуса. Оказалось, что мужчина во время осмотра салона поднял чужую карту, но вместо попытки вернуть ее владелице или звонка в банк решил оставить находку себе.

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