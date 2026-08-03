Водитель и его пассажиры разбились насмерть в жестком ДТП на трассе Алтай – Кузбасс

Три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло днем 1 августа на 213-м километре автодороги Алтай — Кузбасс в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе Кемеровской области, сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу.