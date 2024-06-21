Собянин: 40% действующих отечественных патентов приходится на Москву

Наши предприятия довольно активно занимаются разработками Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня поделился на своих ресурсах в Интернете следующей информацией: 40% действующих отечественных патентов принадлежит столичных предприятиям.
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