Вашингтон пригрозил Минску усилить давление

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге в понедельник, 19 декабря, заявил, что Соединенные Штаты могут начать сильнее давить на Белоруссию, если Минск усилит поддержку России в украинском конфликте, – сообщают СМИ.