Киев лишили выхода к морю и моста в Затоке?

Да, дождались! Источники: судьбоносный удар армии России — мост в Затоке наконец уничтожен?Военные блогеры ликуют: они дождались момента, которого ждали с начала СВО — мост в Затоке наконец уничтожен? Что известно, когда был нанесен судьбоносный удар армии России?Мост в Затоке наконец уничтожен?Утром 2 августа Telegram-канал «Герань Цветущая» сообщил, что России наконец удалось разрушить стратегически важный мост через Днестровский лиман в Затоке (Одесская область).