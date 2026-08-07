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Федеральный центр высоко оценил красноярскую модель подготовки медиков

Федеральный центр высоко оценил красноярскую модель подготовки медиков

КРАСНОЯРСК, 7 августа, ФедералПресс. Заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова посетила Красноярский край с рабочим визитом и высоко оценила региональную систему подготовки медицинских кадров.

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