Федеральный центр высоко оценил красноярскую модель подготовки медиков

КРАСНОЯРСК, 7 августа, ФедералПресс. Заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова посетила Красноярский край с рабочим визитом и высоко оценила региональную систему подготовки медицинских кадров.
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