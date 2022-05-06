«Бессмертный полк» в Донбассе пройдет в эфире телеканалов республик

Шествие «Бессмертного полка» в Донбассе пройдет в эфире республиканских телеканалов. Об этом в беседе с ТАСС рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.