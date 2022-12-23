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Иоланда Чен о ссоре с Тарасовой в Сочи-2014: «Я бросила в нее микрофон. «Татьяна Анатольевна, если вы не успокоитесь, я вас убью прямо здесь!»

Комментатор Иоланда Чен рассказала о конфликте с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой во время работы на Олимпийских играх-2014 в Сочи.

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