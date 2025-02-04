Дорогостоящий катер загорелся во Владивостоке

Во Владивостоке на острове Русском пожарные ликвидировали возгорание катера, сообщает PRIMPRESS. Сегодня в районе поселка Поспелово произошло возгорание водолазно-рейдового катера находящегося на ремонте.
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