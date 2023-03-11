Нина Катаева

227 подписчиков

Свежие комментарии

  • Roman Tannenberg
    Жить надо по гармонии, которая вечна, а не по моде, которая делается для денег» - Просто и верно, так может сказать т...Счастливый челове...
  • лина любимцева
    ПОКА будут существовать алчные до денег твари, счастья никому не будет на Земле.Владимир Чивилихи...
  • Сергей Дмитриев
    ...Предлагаю воспроизвести на сцене или экране непритязательную книгу "Ну, что тебе сказать про СэШэА?"  под название...Портрет Марии Утр...

«Боян» объединяет людей

«Боян» объединяет людей

В студии-салоне Анатолия Полетаева презентовали книгу о нём В книге «Служить России – честь великая!» писатель, кандидат философских наук Валентин Свининников рассказывает о том, как виртуоз-исполнитель сложнейших сочинений на баяне, народный артист СССР Анатолий Полетаев стал выдающимся аранжировщиком русской музыкальной классики, дирижёром, композитором, профессором, создателем Государственного академического русского концертного оркестра «Боян», который полвека служил делу просвещения, сохранения и развития музыкальной культуры в Отечестве.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх