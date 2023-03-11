«Боян» объединяет людей

В студии-салоне Анатолия Полетаева презентовали книгу о нём В книге «Служить России – честь великая!» писатель, кандидат философских наук Валентин Свининников рассказывает о том, как виртуоз-исполнитель сложнейших сочинений на баяне, народный артист СССР Анатолий Полетаев стал выдающимся аранжировщиком русской музыкальной классики, дирижёром, композитором, профессором, создателем Государственного академического русского концертного оркестра «Боян», который полвека служил делу просвещения, сохранения и развития музыкальной культуры в Отечестве.