WSJ: в Европе опасаются, что назначение Вэнса «оставит Украину в беде»

Политики Евросоюза обеспокоены тем, что назначение Джей-Ди Вэнса на пост вице-президента США в случае победы бывшего американского лидера Дональда Трампа на выборах представляет угрозу для Украины, пишет The Wall Street Journal.
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