В Челябинске появился уникальный спортивный объект

В Челябинске, благодаря соглашению властей и завода, появился уникальный спортивный объект. Жители Южного Урала должны иметь возможность не только заниматься физкультурой для души, но и реализовать себя в большом спорте — такую задачу ставит губернатор Алексей Текслер.