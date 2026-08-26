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Аргументы недели

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В Челябинске появился уникальный спортивный объект

В Челябинске появился уникальный спортивный объект

В Челябинске, благодаря соглашению властей и завода, появился уникальный спортивный объект. Жители Южного Урала должны иметь возможность не только заниматься физкультурой для души, но и реализовать себя в большом спорте — такую задачу ставит губернатор Алексей Текслер.

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