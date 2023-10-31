Командующих ВСУ обвинили в сокрытии своих имён из-за череды поражений

Командующие Вооружённых сил Украины скрывают свои имена, чтобы избежать возможных последствия на фоне провалов украинской армии на фронте, заявил в интервью YouTube-каналу «ALPHA Media» офицер ВСУ с позывным Арти Грин.
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