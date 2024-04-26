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Китай

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Позитивные тенденции в экономике России укрепляются -- президент В. Путин

Москва, 25 апреля /Синьхуа/ -- Позитивные тенденции в экономике России укрепляются, несмотря на беспрецедентные вызовы, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

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