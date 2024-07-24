Ошибки дорожных служб не могут быть основанием для наложения штрафа на водителя Проблемы с качеством разметки на дороге могут привести к нежелательным ситуациям для водителей.
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Ошибки дорожных служб не могут быть основанием для наложения штрафа на водителя Проблемы с качеством разметки на дороге могут привести к нежелательным ситуациям для водителей.