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«Зенит» выплатит «Коринтиансу» около 300 тысяч евро за Малкома. Это солидарные выплаты после трансфера в «Аль-Хилаль»

По правилам ФИФА бразильский клуб может рассчитывать на 2,5% от суммы трансфера вингера в «Аль-Хилаль».

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