Коллеги и близкие почтили память Евгения Леонова на столетие

В 100-летний юбилей Евгения Леонова коллеги и близкие почтили его память на Новодевичьем кладбище. Как отмечают режиссёр Николай Бурляев и артисты Марк Варшавер и Михаил Боярский, талант Леонова пронизывал окружающих магией и теплом.