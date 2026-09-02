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Царьград

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Коллеги и близкие почтили память Евгения Леонова на столетие

Коллеги и близкие почтили память Евгения Леонова на столетие

В 100-летний юбилей Евгения Леонова коллеги и близкие почтили его память на Новодевичьем кладбище. Как отмечают режиссёр Николай Бурляев и артисты Марк Варшавер и Михаил Боярский, талант Леонова пронизывал окружающих магией и теплом.

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